Mit Cabrio überschlagen Unfalllenker in Fehring hatte Riesenglück

Ein schwerer Unfall ereignete sich Montag in der Nacht in Fehring. Ein Südoststeirer kam mit seinem Cabrio von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit offenem Verdeck und blieb in einem rund vier Meter tiefen Graben auf dem Dach liegen. Wie durch ein Wunder blieb der Mann unverletzt.