Starke Rauchentwicklung in Johnsdorf. Durch raschen Feuerwehreinsatz konnte der Brand in einer Hackschnitzelheizung in Johnsdorf im Keim erstickt werden.

Rascher Feuerwehreinsatz in Johnsdorf hielt Schaden niedrig © FF Johnsdorf

Zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in Johnsdorf (Gemeinde Fehring) wurden die Einsatzkräfte am Freitag gegen 8.45 Uhr alarmiert. Bei einem landwirtschaftlichen Anwesen war es zu starker Rauchentwicklung gekommen. Wie sich herausstellte, war es in einer Hackschnitzelheizung zu einem Rückbrand in den Vorratsbehälter gekommen. "Wir konnten den Brand aber im Keim ersticken und rasch löschen", berichtet Martin Kager, Kommandant der Feuerwehr Johnsdorf, der den Einsatz leitete.