Coronavirus in der Südoststeier"UHU" schweißt die Unterlammer jetzt zusammen

Wolfgang Wieser, Susanna Fritz und Bürgermeister Robert Hammer © Gemeinde Unterlamm

Covid-19 stärkt in Unterlamm den Zusammenhalt der Menschen. Ausdruck dafür ist die Initiative "Unterlammer helfen Unterlammern". Sie existiert schon seit einiger Zeit als Teil der Vision Unterlamm 2030, aber bekommt in jetzt in Zeiten der Krise besondere Bedeutung. Die Abkürzung "UHU" liegt dafür auf der Hand, wurde aber mit Bedacht gewählt. Denn der Uhu ist die größte Eule Europas. Er kann seinen Kopf in einem Bereich von 270 Grad drehen - hat also ein sehr ausgedehntes Blickfeld - und ist zudem bekannt für sein ausgezeichnetes Seh- und Hörvermögen. Viel zu hören und zu sehen, damit niemand auf der Strecke bleibt, ist Zeiten der Coronakrise besonders wichtig. Zudem steht die Eule und damit der Uhu auch für Weisheit, Einsicht und Intuition. Und zu guter Letzt kann man auch den sozialen Klebstoff unterstreichen, den die Initiative bildet.