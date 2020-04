Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

"Die Brauerei lebt vom Austausch", sagt Roman Schmidt, Chef von Lava Bräu. Am 17. April gibt es deshalb die erste virtuelle Verkostung der Brauerei. Das Whisky-Paket wird vorab zugestellt.

Corona in der Südoststeiermark

VIA, Rum & Whiskey Verkostung, Ruotker´s House, Riegersburg © (c) © Helmut Lunghammer (HELMUT LUNGHAMMER Helmut Lunghammer)

Er ist zwar nicht wortkarg, aber videoscheu. Deshalb sträubte sich Roman Schmidt, Chef von Lava Bräu in Auersbach (Gemeinde Feldbach), zunächst dagegen. Aber: "Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", sagt Schmidt. Und so veranstaltet er am 17. April auf Facebook sein erstes "Online Whisky-Tasting". Die Qualifizierungsagentur und die Schalk-Mühle aus Ilz luden kürzlich zu einer Online-Verkostung.