Aus dem USV St. Anna am Aigen und dem SV Feldbach soll der FC Vulkanland werden? Mit dieser Meldung überraschten am 1. April die Feldbacher Fußballer, die der neue Präsident Aprilius Scherzus bekannt gab. Obmann Philipp Angerer erzählt, wie es zum der Meldung gekommen ist - und von der realen Debatte um eine Fusion.

Der USV St. Anna spielt künftig als FC Vulkanland in Feldbach © GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Nächtelang sei verhandelt worden, doch ausgerechnet am 1. April hätte das Projekt "FC Vulkanland" Fahrt aufgenommen: Mit einer angeblichen Fusion zwischen dem USV St. Anna und dem SV Feldbach überraschten (oder schockten?) am Mittwoch die Feldbacher ihre Fans auf Facebook. "Eine Grundsatzvereinbarung konnte heute geschlossen werden", ist da zu lesen, ebenso sei das neue Vereinslogo bereits fix sowie als Spielstätte das Stadion in Feldbach.