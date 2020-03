Dienstag am Nachmittag brach in einem Wirtschaftsgebäude in Perbersdorf (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) Feuer aus. Der Polizei zufolge kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden.

Sieben Feuerwehren rückten aus, um den Vollbrand zu löschen © Presseteam BFVRA/Franz Konrad

Am Dienstag, dem 24. März, brach in einem Wirtschaftsgebäude in Perbersdorf (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) Feuer aus. Das Gebäude, in dem sich mehrere Fahrzeuge, Maschinen und Geräte befanden, wurden ein Raub der Flammen. Zusätzlich brannte ein sehr trockener großer Holzstoß völlig ab. Der Polizei St. Peter am Ottersbach zufolge wurde niemand verletzt, zudem kamen keine Tiere zu Schaden.