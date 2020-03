In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Aktion für soziale Kontakte via Telefon in Tieschen: Gemeindebürger, die unter sozialer Isolation leiden, können drei Telefonnummern wählen und erreichen so Gesprächspartner, die ihnen zuhören.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer reden will, für den gibt es in der Gemeinde Tieschen Gesprächspartner, die er anrufen kann © Helmut Steiner

In der nächsten Zeit ist es ganz wichtig, so viel wie möglich daheim zu bleiben. Die direkten sozialen Kontakte müssen massiv reduziert werden. Das schützt vor allem die Gesundheit älterer beziehungsweise kranker Menschen. "Um in dieser Zeit nicht zu vereinsamen beziehungsweise an der sozialen Isolation nicht zu stark zu leiden, wurde von uns die Aktion 'Tieschen hört zu!' ins Leben gerufen", berichtet Bürgermeister Martin Weber.