Christian Zach (5.v.l.) mit Christian Krotscheck (4.v.l.), Tischlerkollegen und Vertretern der Wirtschaftskammer © Helmut Steiner

Die südoststeirischen Tischler tragen zu nachhaltiger und naturnaher Wirtschaft bei. Um darzustellen, wie sie das tun, und um das auch haltbar unter Beweis zu stellen, haben sie den Wissenschaftler Christian Krotscheck beauftragt. "Aus einem Vergleich lernt man am besten", ist Krotscheck überzeugt. Genau einen solchen hat er in seiner Studie anhand der Ermittlung des ökologischen Fußabdrucks (SPI - siehe Infobox) angestellt. Beispiel für das Tischlerhandwerk war ein massiver Eichen-Tisch, hergestellt von der Tischlerei Zach in Straden. Als Vergleichsprodukt aus der industriellen Möbelfertigung diente ein Tisch aus MDF-Platten (sogenannte mitteldichte Faserplatten) mit Dekor-Folie. Zudem wurde noch eine Abschätzung zu einem Vollholz-Tisch aus industriellen Herstellung durchgeführt.