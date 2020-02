Facebook

In fast allen Gemeinden setzt sich die Wasserabrechnung aus mehreren Teilen zusammen (siehe Infobox). Das ist auch in der Gemeinde Jagerberg so, wo es eine eigene unabhängige Wasserversorgung gibt. Die Kosten für den tatsächlichen Wasserverbrauch müssen nicht den größten Posten auf der Abrechnung ausmachen.

Vor allem dann, wenn recht wenig Trinkwasser verbraucht wird, kann der Fixbetrag der sogenannten Bereitstellungsgebühr höher liegen.