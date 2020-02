Facebook

Feuerwehrleute bei der Bergung des Traktors © Presseteam BFVRA/Konrad

Ein Landwirt wollte am Donnerstag am Nachmittag in einem Waldstück in Zehensdorf (Gemeinde Mettersdorf am Saßbach) mit seinem Traktor einen Baumstamm zu einem Weg aufseilen. Der Baumstamm war aber offenbar zu schwer und das Zugfahrzeug stürzte um. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann alarmierte die Feuerwehr Zehensdorf.