Leane Knoll (3.v.l.) mit den Roth-Geschwistern und dem Feldbacher Bürgermeister Ober beim Geburtstagsessen im Feldbacher Bürgerstüberl © Schleich

Es war das Jahr 1948. Leane Knoll aus Feldbach hatte gerade die Handelsschule in Feldbach abgeschlossen und startete als erste Bürokraft des im Jahr 1945 gegründeten Unternehmens Roth in Gnas. Der Firma sollte sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1988 die Treue halten. In Erinnerung blieb sie auch danach. So stellten sich anlässlich ihres 90. Geburtstages die Roth-Geschwister Hans, Rudi, Ferdinand, Ewald und Maria als Gratulanten ein, um die erste Angestellte zu ehren.