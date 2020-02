Facebook

Die Einbrecher stiegen über die Balkontüre ein © Dan Race - Fotolia

In der Früh bemerkte es eine 62-jährige Frau: In ihr Haus war eingebrochen und Bargeld gestohlen worden. Zwei derzeit unbekannte Täter dürften in der Nacht auf Mittwoch zwischen 23.30 und 6.30 Uhr in das Wohnhaus der Frau in Eisenberg (Bezirk Jennersdorf) eingebrochen sein - während die Frau zuhause war.