St. Stefan/R.DiniTech investiert 5,5 Millionen Euro in neues Kompetenzzentrum

Die „DiniTech GmbH“ ist eine Spezialistin für Elektronik, Elektromobilität und Elektrotechnik. In St. Stefan im Rosental baut das Unternehmen ein neues Kompetenzzentrum.

Viele Gäste folgten der Einladung zum Spatenstich für das neue DiniTech-Zentrum in St. Stefan im Rosental © Schleich

Sie sind Pioniere in Sachen Ladetechnik für Elektrofahrzeuge. Angefangen als kleines Start-up, kommen die innovativen Produkte der „DiniTech GmbH“ mittlerweile rund um den Globus zum Einsatz. Kein Wunder, dass die Firmenzentrale im Ortszentrum von St. Stefan im Rosental aus allen Nähen platzt: Deshalb entsteht jetzt im Wirtschaftspark Nord in der Gemeinde das neue „Kompetenzzentrum“ des Unternehmens.

Insgesamt investiert „DiniTech“ 5,5 Millionen Euro in den Bau und die Ausstattung der neuen Zentrale, wie Geschäftsführer Dietmar Niederl im Zuge des feierlichen Spatenstiches verriet.