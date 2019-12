Auch 88 Jahre nach ihrem Schuleintritt in Edelsbach kommen drei Freundinnen noch zu einem Klassentreffen zusammen.

Maria Walter, Maria Kahr und Anna Fasching: seit 1931 Freundinnen © Johann Schleich

Vor 88 Jahren trat Maria Kahr (95) mit ihrer Freundin Anna Fasching (94) in die erste Klasse der Volksschule in Edelsbach ein: 1931. Als weitere Freundin in der Schule kam kurz danach Maria Walter (93) dazu.