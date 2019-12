Der Voranschlag 2020 erlaubt in Bad Gleichenberg keinen Spielraum für neue Projekte. Kräftige Erhöhung der Müllgebühren regt auf. Auch die Merkendorfer Jagd und Manager Siegfried Wolf waren Thema.

Heftige Debatte: Marianne Müller-Triebl, Christine Siegel, Werner Jogl und Andreas Pölzl © Regina Trummer

In der letzten Sitzung vor Weihnachten versuchten kleine Teelichter auf dem Tisch romantische Stimmung in die Herzen der Bad Gleichenberger Ortsparlamentarier zu zaubern. Gelungen ist dies allerdings nur bedingt, wie sich unter anderem am Budget, dem zentralen Punkt des langen Abends, zeigte. Von Bürgermeisterin Christine Siegel (VP) verlesen, aber nicht kommentiert, fand der Voranschlag 2020 (siehe die Infobox) nur wenig Gefallen bei den Oppositionsparteien.