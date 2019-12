Das Nahversorgerzentrum in Riegersburg ist nach langwierigen Verhandlungen unter Dach und Fach. Ab Ende Februar 2020 wird gebaut.

So wird das Nahversorgerzentrum direkt an der Ortseinfahrt von Riegersburg aussehen © GEMEINDE RIEGERSBURG

Über rund fünf Jahre hat sich das Vorhaben gezogen. Aber nach langwierigen Verhandlungen ist es nun so weit: Riegersburg bekommt ein Nahversorgerzentrum. Es wird an der südlichen Ortseinfahrt gebaut. Auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Areal direkt an der B 66 wird ein zweigeschoßiger Bau errichtet.