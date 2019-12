Unfall auf der L 201 in Unterstorcha: Zwei Pkw streiften einander - ein Auto kam von der Straße ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach Unfall in Berndorf ist die L 201 gesperrt © Plauder

Auf der L 201 in Unterstorcha kam es am Mittwoch in der Früh zu einem Unfall: Ein Auto überschlug sich dabei und landete im Acker.