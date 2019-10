Der Nachbar alarmierte die Einsatzkräfte und verhinderte so Schlimmeres. Das Feuer drohte auf das Carport und das angrenzende Haus überzeugreifen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Detsch Kaltenbrunn-Ort und Deutsch Kaltenbrunn-Berg konnten das Feuer löschen © FF Deutsch Kaltenbrunn-Ort

Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte in der Nacht auf Donnerstag Schlimmeres: Er hatte ein brennendes Auto bemerkt, das im Carport eines Einfamilienhauses in Deutsch Kaltenbrunn abgestellt war. Der Nachbar alarmierte die Einsatzkräfte und begann, gemeinsam mit dem Fahrzeughalter, den Brand zu löschen. "Durch das beherzte Eingreifen konnte das Brandausmaß erheblich reduziert werden", lobt ein "Floriani" am Tag danach.