120 Jahre„Elektro Ramert“ feiert Geburtstag und Erfolge

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Familienangelegenheit: Die Juniorchefs Heinz und Nina Ramert sind in fünfter Generation im Unternehmen tätig, mit den Seniorchefs Brigitte und Günther Ramert © Katharina Siuka

Es war das Jahr 1899, als Familie Ramert am Feldbacher Hauptplatz ein Lederzubehör-Geschäft aufgesperrt hat. Doch das Unternehmen feiert heuer nicht nur seinen 120. Geburtstag: Vor exakt 70 Jahren stieg die Familie als „Elektro Ramert“ in die Branchen Elektrohandel und -installation ein. Ein Doppeljubiläum also. Und das feiert sich am besten mit Erfolgen: Fast 100 Lehrlinge hat Ramert seither ausgebildet und 2011 die Auszeichnung „Bester Kleinbetrieb Österreichs“ eingeheimst. Und auch die Expansion nach Südosteuropa, wo Ramert mittlerweile in neun Ländern tätig ist, zählte die Familie beim Jubiläumsfest auf.