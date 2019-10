Autolenkerin wollte auf der B69 in Murfeld links abbiegen und kollidierte mit entgegenkommendem Pkw. Dabei wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt.

Die beiden Pkw kollidierten. Einer prallte gegen den Kleintransporter © FF Oberschwarza/Matthias Schober

Kurz vor acht Uhr wollte am Freitag eine Autolenkerin aus dem Bezirk Graz Umgebung in Unterschwarza (Gemeinde Murfeld) von der B69 nach links zu einem Autohaus abbiegen. Dabei dürfte die Frau, die aus Richtung Straß kam, den Pkw eines Mann aus dem Bezirk Leibnitz übersehen haben, der aus Richtung Mureck kam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau gegen einen Kleintransporter geschleudert, der auf dem Parkplatz des Autohauses abgestellt war. Durch den Aufprall wurden die beiden Lenker und die Beifahrerin im Pkw der Frau unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung, bei der auch Mitarbeiter des Autohauses mitwirkten, wurde die Verletzten vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Kleintransporter wurde im Frontbereich beschädigt.