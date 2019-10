Bei einer Kollision von zwei Fahrzeugen auf der B66 in Neustift wurden beide Lenker und ein Beifahrer verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Totalschaden: eines der beiden Unfallfahrzeuge © FF St. Kind

Im Ortsgebiet von Neustift (Gemeinde Riegersburg) kollidierten am Mittwochvormittag zwei Fahrzeuge. Ein 21-jähriger Südoststeirer war mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Riegersburg unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er gegen 9.50 Uhr in der Rechtskurve mitten im Ort auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, den eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark steuerte.