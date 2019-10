Klimaschutz"Schlampige" Äcker sollen Klima und Boden helfen

Facebook

Christian Krotscheck, Franz Fartek und Michael Fend auf Flächen mit Winterbegrünung in Raabau © Helmut Steiner

Sind die Äcker abgeerntet, übernimmt das Braun in der Landschaft wieder die Dominanz. Das soll sich in der Südoststeiermark grundlegend ändern. Denn worauf schon eine Reihe von Landwirten setzt, soll künftig quasi Standard werden: Winterbegrünung. In fünf Jahren sollen 100 Prozent der Äcker durchgehend begrünt sein. So lautet das große Ziel für das Vulkanland, das der stellvertretende Vulkanlandobmann Franz Fartek und Vulkanland-Geschäftsführer Michael Fend in Raabau gleich an entsprechenden Flächen vorstellten.