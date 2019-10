Kleine Zeitung +

Von der Sonne geblendet Pkw stürzte in Weingarten und landete auf dem Dach

Zwei Unfälle in Mühldorf: Einmal blendete die tiefstehende Sonne einen Autolenker, der mit seinem Fahrzeug in einen Weingarten stürzte. Das zweite Mal übersah ein Lenker in der Dämmerung beim Einbiegen in die B66 einen anderen Pkw und schoss ihn ab. Verletzt wurde niemand.