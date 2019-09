Kleine Zeitung +

Nationalratswahl 2019 Das Ergebnis und die Reaktionen in der Südoststeiermark

Freude und Enttäuschung liegen an diesem Sonntag auch in der Südoststeiermark nahe beieinander. In den Parteizentralen von ÖVP und Grünen wurde gefeiert, bei der SPÖ und der FPÖ regierten jedoch hängende Köpfe.