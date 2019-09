Er hat mit 70 Jahren die höchsten Gipfel erreicht

Facebook

Gipfelsieg am Triglav: Franz Knittelfelder mit Renate und Erwin Absenger © Privat

Der 2864 Meter hohe Triglav in Slowenien war das Finale für Franz Knittelfelder, Renate und Erwin Absenger. Der siebte und damit letzte Gipfel der Seven Europeans Summits (siehe Infobox). Am 29. August hat ihn das Trio bezwungen. Den höchsten Gipfel in jedem der sieben Alpenländer zu besteigen, war aber nicht von vornherein das Ziel. „Als wir einige davon schon hatten, sind wir erst auf die Idee gekommen“, erzählt Franz Knittelfelder aus St. Stefan im Rosental, wie es dazu kam. Der 70-Jährige – Mitglied der Naturfreunde – hat erst mit 62 Jahren mit dem Bergsteigen begonnen. Zuvor ist er sehr schwer krank gewesen.