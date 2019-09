Das Europäische Jugendparlament tagt in der Region. In einer Woche besuchen die jungen Parlamentarier zehn Gemeinden aus dem Vulkanland.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karl Nestelberger und Ilija Jarkovic mit Vertretern aus der Region © Johann Schleich

Zum ersten Mal trafen sich die Vertreter des Europäischen Jugendparlaments (EYP) nicht in einer Großstadt, sondern am Land: in Riegersburg. Karl Nestelberger vom Verein kultur-land-leben war es nach langen Verhandlungen gelungen, diese Parlamentsdelegation in die Region zu holen. „Es sind 25 Nationen mit 170 Jugendlichen anwesend. Das Besondere ist, dass diese Tagung die längste jemals abgehaltene dieses Jugendparlaments ist“, so Nestelberger.