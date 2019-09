Facebook

20 Feuerwehrleute waren am Unfallort im Einsatz © FF Dirnbach/Lenz

Eine Südoststeirerin war am Freitag in der Früh auf der L 258 aus Richtung Laasen (Gemeinde Tieschen) kommend mit ihrem Pkw zur B 66 unterwegs. In einem Waldstück rund 400 Meter vor der Kreuzung mit der B 66 (bereits im Gemeindegebiet von Straden) kam die Frau gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und dann links von der Fahrbahn ab. Die Südoststeirerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Notarztwagen ins LKH Feldbach gebracht. Am Fahrzeug entstand nur leichter Sachschaden.