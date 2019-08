Kulinarischer Herbst"Vulkanland Kulinariker": Blaue Schoko und roter Wein

Am Tag der Nationalratswahl laden Zotter, Vulcano, Gölles, und Co. zum „Kulinarischen Herbst“. Es gibt Verkostungen und Führungen bei den "Vulkanland Kulinarikern".

Beim Kulinarischen Herbst warten Spezialitäten von Riegersburg bis Kapfenstein und Straden © Katharina Siuka

Am Wahlsonntag, dem 29. September, gilt: „Bergl statt Ibiza“. Denn just am Tag der Nationalratswahl laden Josef Zotter und die „Vulkanland Kulinariker“ zu ihrem „Kulinarischen Herbst“ ein. Und in der Schokoladenmanufaktur steht heuer neben einem neuen Schoko-Catwalk und 300 Schokoladensorten die neue Kreation „Bergl statt Ibiza“ im Fokus. „Unsere neue Schokolade passt am Wahlsonntag auf den Punkt. Sie hat eine zarte blaue Schicht...“, spielt Zotter auf das Ibiza-Video um Heinz-Christian Strache an.