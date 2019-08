Anrainer alarmierten am Donnerstag in der Nacht die Feuerwehr Kirchberg an der Raab: Eine Babykatze war in ein Silo gefallen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Florianis" retteten Katze Lilly aus einem zehn Meter tiefen Silo © FF Kirchberg an der Raab

Tierischer Einsatz in Wörth (Gemeinde Kirchberg an der Raab): Anrainer hörten am Donnerstag in der Nacht das Miauen einer Katze - und machten sich auf die Suche. Zunächst konnten sie das Tier nicht finden. Schließlich entdeckten sie Babykatze Lilly am Boden eines zehn Meter tiefen Bodensilos.