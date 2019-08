Der Unfall passierte am Donnerstag auf der B 68 in Fladnitz. Der Lenker wurde ins LKH Feldbach eingeliefert.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen - der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt © FF Fladnitz

Von der Straße abgekommen und auf dem Dach liegen geblieben - das passierte am Donnerstag am Nachmittag einem 17-jährigen Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Er war mit dem Auto auf der B 68 in Fahrtrichtung Feldbach unterwegs, als er in Fladnitz (Gemeinde Kirchberg an der Raab) aus unbekannter Ursache links von der Straße abkam.