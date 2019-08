Die Tierschützer des Vereins "Arte Noah - Kunst hilft Tieren in Not" sind sich sicher: Die Tiere wurden ausgesetzt. Sie fordern strengere Kontrolle der Kastrationspflicht.

Zwei der „Findelkinder“ des Vereins „Arte Noah“ © Facebook/Arte Noah

Innerhalb von fünf Tagen fand der Tierschutzverein „Arte Noah – Kunst hilft Tieren in Not“ 13 Katzen im Großraum Feldbach-Fehring. Die Tierschützer sind überzeugt: „Die Katzen wurden ausgesetzt.“ Tierschützerin Gabriele Haas erklärt das so: „Die Katzen sind erst wenige Wochen alt, wir finden sie fernab jeglicher Zivilisation, ohne Mutter kommen sie da nicht hin.“ Den Amtstierärzten Albin Klauber und Reinhold Novosel sind derzeit keine Fälle bekannt. „Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass jemand Katzen aussetzt“, so Klauber.