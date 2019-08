Murfeld Betrunkener 22-Jähriger kracht mit Pkw gegen Kleinbus

Facebook

Der alkoholisierte 22-Jährige krachte mit seinem Pkw in einen Strommasten © FF Mureck

Der 22-jährige Slowene war am Donnerstag im Pkw seines Vaters auf der B 69 in Richtung Mureck unterwegs. In Weitersfeld (Gemeinde Murfeld) geriet er auf die Gegenfahrbahn - und prallte gegen die linke Seite des entgegenkommenden Kleinbusses.