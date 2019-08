Für vermeintlichen Hauskauf"Neffentrick": Frau übergab Unbekannten mehrere Tausend Euro

Facebook

Betrüger wenden sich besonders oft an ältere Menschen © Symbolbild/Sommer

Eine 78-Jährige aus Bad Radkersburg hat nun Anzeige erstattet: Sie erhielt am 1. August einen Anruf von ihrem vermeintlichen Neffen und hielt diesen aufgrund der Stimme tatsächlich für diesen. Der Mann gab an, in Maribor ein Haus ersteigern zu wollen und Geld für die Anzahlung zu benötigen.