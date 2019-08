Nachbarn hörten Hilferufe des Mannes in Bad Radkersburg und alarmierten die Einsatzkräfte. Diese verhinderten Schlimmeres.

Das Mittagessen des Mannes stand noch auf dem Herd, als er stürzte © FF Bad Radkersburg

Am Dienstag zu Mittag wurde die Feuerwehr Bad Radkersburg zu einer Türöffnung alarmiert. Ein Südoststeirer war in seiner Wohnung in Bad Radkersburg gestürzt und kam nicht mehr auf.