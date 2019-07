Ein Sachverständiger überprüft die Verletzungen des Opfers: Passen diese zu dem Streit in der Disco? Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz muss ein Urteil fällen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Discobesuch in der Südoststeiermark hat ein gerichtliches Nachspiel © Helmut Steiner

Der junge Südoststeirer, das Opfer, war rauschig, ist sich der Zeuge am Feldbacher Bezirksgericht sicher. „Er ist mit dem Rücken zum Angeklagten gestanden und hat mit dem Ellbogen zurückgestoßen.“ Der Mann auf der Anklagebank habe daraufhin den Betrunkenen gebeten, die Disco zu verlassen – und zwar höflich, so der Zeuge. „Er hat ihn höflich gebeten?“, fragt die Bezirksanwältin ungläubig, wo doch der Ellbogen den Angeklagten erwischt hatte. „Sie wissen aber schon, welchen Vorfall ich meine?“ Natürlich wisse das der Zeuge noch, „es war mein erster Tag als Security. So viele Raufereien haben wir dann auch nicht.“