Tierquälerei in Kirchberg/R.Unbekannter schoss auf Hund Kira

Hündin wurde im Raum Kirchberg an der Raab von Stahlkugeln getroffen. Der Hundebesitzer und die Polizei bitten um Mithilfe.

Tierquälerei in Kirchberg/R.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unbekannter Schütze (Sujetbild) © APA/Hans Klaus Techt

In einem Facebook-Posting warnt Hundebesitzer Kevin Franz vor einem Tierquäler im Raum Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark). Und er bittet um Mithilfe, den unbekannten Täter zu schnappen. Am vergangenen Freitag zwischen 13 und 14 Uhr wurde sein Hund "Kira" von Stahlkugeln getroffen.