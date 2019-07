Franz Habel setzt seit Kurzem auf eine „Sortierschleuse“, die das Tierwohl steigern soll. Was das ist und was die Landwirtschaftskammer dazu sagt.

In der Schleuse werden die Tiere regelmäßig gewogen © Vulcano Schinkenmanufaktur

Der Reihe nach, bitte! Für die Schweine in der „Vulcano Schinkenmanufaktur“ in Auersbach (Gemeinde Feldbach) geht es seit Kurzem durch eine Schleuse. In dem Betrieb setzt man nämlich seit Kurzem auf eine moderne Technologie, die das Wohl der Tiere steigern soll. „Domino Pig Sort“ nennt sich die „Sortierschleuse“, die seit zwei Monaten in Großraumbuchten zum Einsatz kommt.