Pkw-Lenker wollte in Kirchberg an der Raab einen Auffahrunfall vermeiden. Das misslang. Und er erwischte auch ein entgegenkommendes Auto.

Direkt vor der Ortseinfahrt Berndorf in Kirchberg an der Raab hat es gekracht © FF Berndorf

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete sich in Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab) ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.