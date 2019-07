Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spatenstich zum neuen Kindergarten in Mureck © Verena Gangl

Die Bagger sind schon da und legen jetzt in der Süßenberger Straße in Mureck los. In den nächsten Monaten soll dort der neue Kindergarten der Stadtgemeinde entstehen. Am Montag (8. Juli) fand dazu der feierliche Spatenstich statt. Bürgermeister Anton Vukan (SP) bezeichnete diesen als „Freudentag“ für die Gemeinde. Nach zweijährigem Kampf sei es nun endlich so weit.