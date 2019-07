Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte in Halbenrain Rauch an einer Hausfassade und bekämpfte das Feuer bis zu Eintreffen der Feuerwehren. Als Brandauslöser wird Blitzschlag vermutet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fünf Feuerwehren rückten zum Brandort an © Jürgen Fuchs

Gegen 16 Uhr geriet am Sonntagnachmittag vermutlich durch einen Blitzschlag die Außenfassade eines Wohnhauses in Unterpurkla (Gemeinde Halbenrain) in Brand. Ein Nachbar bemerkte Rauchentwicklung und verständigte per Notruf die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren löschte er den in der Zwischenzeit entstandenen Fassadenbrand mit einem Handfeuerlöschgerat und anschließend mit einem Gartenschlauch. Die Hausbewohner waren nicht zu Hause.