Ausritt mit Pkw in St. Stefan im Rosental endete kurz vor steil abfallendem Waldstück. Die Lenkerin kam mit dem Schrecken davon.

Der Pkw kam kurz vor einem steilen Waldstück zum Stillstand © FF Lichendorf

Eine junge Autolenkerin war am Freitag Nachmittag auf der L 216 aus St. Stefan im Rosental mit ihrem Auto in Richtung Paldau unterwegs. Gegen 13.30 Uhr geriet die Südoststeirerin im Bereich Toter Mann rechts auf das Bankett. Die Lenkerin verriss nach ersten Erkenntnissen ihren Pkw. Das Fahrzeug schleuderte quer über die Straße auf die andere Fahrbahnseite und schlitterte dann über eine abschüssige Wiese. Kurz vor einem steil abfallende Waldstück kam der Pkw schließlich zum Stillstand. Nur ein kleines Stück weiter und das Fahrzeug wäre in den Wald gestürzt.