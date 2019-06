Der Große Preis der Landwirtschaft geht heuer an die besten Vermarktungsbetriebe im Bezirk. Die Einreichfrist endet am 15. August.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kammerobmann Günther Rauch mit Bezirksbäuerin Maria Matzhold (re.) und Magdalena Siegl © Regina Trummer

In den letzten beiden Jahren haben wir die Top-Wirte ausgezeichnet, heuer geht es um eine noch größere Gruppe, nämlich die Direktvermarkter“, präsentiert Kammerobmann Günther Rauch die aktuelle Ausschreibung, die sich in Kooperation mit der Wirtschaftskammer an die Vermarktungsbetriebe im Bezirk Südoststeiermark richtet.