39-Jähriger verletzte sich am Montag bei Motorradunfall in Hof bei Straden.

Der Verletzte kam ins LKH Feldbach © Regina Trummer

Auf dem Heimweg von der Arbeit war am Montagabend ein 39-jähriger Südoststeirer, als er mit seinem Motorrad stürzte. Der Mann fuhr kurz nach 18.30 Uhr auf der Laaesener (L258) von Bad Gleichenberg kommend in Fahrtrichtung Tieschen. In Hof bei Straden kam der Mann laut Polizei vermutlich wegen nicht angepasster Fahrweise auf der regennassen Fahrbahn zu Sturz.