Kurioses Treffen: Ein Autolenker hatte in der Südoststeiermark eine unerwartete Begegnung mit einem Känguru. Warum der tierische Exote im Bezirk unterwegs ist und was man bei einer Begegnung mit ihm wissen muss.

Das Känguru hüpfte am Donnerstagabend in Leitersdorf vor einem Auto über die Straße © Privat

Eine Begegnung, die man eigentlich in Australia und nicht in Austria erwartet, hatte ein slowenisches Ehepaar, das in Feldbach lebt. Marijo Horvat und seine Ehefrau Mira waren am Donnerstagabend auf dem Rückweg aus Murska Sobota, als auf der B57 in Leitersdorf kurz vor der Abfahrt Richtung Möbelix von links ein Tier auf die Straße hüpfte.