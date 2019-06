Kleine Zeitung +

Fluchtfahrzeug angezündet Zwei Minibagger gestohlen und in Slowenien Fluchtfahrzeug gewechselt

Diebe stahlen in Deutsch Goritz Kleintransporter und Anhänger mit zwei Minibaggern. In Slowenien wechselten sie auf ein anderes Fahrzeug und zündeten das Fluchtfahrzeug an. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 100.000 Euro.