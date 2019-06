Facebook

Polizei blitzte Raser auf der B57 im Südburgenland © APA/BARBARA GINDL

Ein Steirer wird in den nächsten Tagen sehr unangenehme Post von der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf erhalten. Auf der B57 im Gemeindegebiet von St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) wurde nämlich am Pfingstwochenende ein Pkw mit steirischer Zulassung mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h gemessen. Erlaubt sind dort 100 km/h.