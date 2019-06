Facebook

Haris Cerkic nimmt in Halbenrain "legendär" Abschied © Walter Schmidbauer

30 „Dienstjahre” hat Haris Cerkic in verschiedenen Fußballvereinen von der Regionalliga bis zur Unterliga hinter sich. Darunter sind Flavia Solva, Weiz, Kalsdorf, Feldbach, Fehring, St. Anna, Gnas und Bad Radkersburg. Genug Zeit, dass Cerkic nach rund 750 Spielen in Kampfmannschaften einen großen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad in der Steiermark erreichte. Seine lange Karriere ließ der Mittelfeldregisseur in der Unterliga bei Halbenrain ausklingen.