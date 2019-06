Im „Essbaren Tiergarten“ in Riegersburg präsentierten Josef Zotter und Initiator Sebastian Bohrn Mena das Tierschutzvolksbegehren. Seit Mai haben bereits 25.000 Menschen unterschrieben.

Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens (li.) und Chocolatier Josef Zotter mit der gewidmeten Sonderedition © Regina Trummer

Schwarze, braune und rosa-graue Schweine, die sich friedlich in einem vom Wald beschatteten Schlammloch suhlen. „Ich freue mich, dass es Nachwuchs gibt und es den Tieren so gut geht“, sagt ihr „Chef“ Josef Zotter. Das offensichtliche Wohlergehen der Vierbeiner ist für den Initiator des Tierschutzvolksbegehrens, Sebastian Bohrn Mena, auch Motivation, sein Anliegen im „Essbaren Tiergarten“ des Chocolatiers in Riegersburg-Bergl zu präsentieren.