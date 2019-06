Kriminalisten der Polizeiinspektion Bad Gleichenberg forschten Slowenin aus, die in Drogeriemärkten mindesten 18 Mal Parfum und Rasierklingen gestohlen haben soll. Sie wurde in Kroaten festgenommen und ist teilweise geständig.

Slowenin schlug in Drogeriemärkten gewerbsmäßig zu © Jürgen Fuchs

Bereits am 6. Februar 2018 und am 21. April 2018 stahlen vorerst unbekannte Frauen in einem Drogeriemarkt in Bad Gleichenberg diverse Parfums sowie Rasierklingen. Dabei gingen die Frauen äußerst professionell vor und konnten vorerst unerkannt flüchten.