Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Frau musste sich vor dem Bezirksgericht Feldbach verantworten © Helmut Steiner

Drei Vermieter aus der Südoststeiermark stellten zwar ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, Geld sahen sie von ihrer Mieterin aber nicht. Eine weitere Gemeinsamkeit der Vermieter: Es war jeweils dieselbe Frau, die ihnen das Geld schuldig blieb. Sie sitzt deshalb auf der Anklagebank im Bezirksgericht Feldbach. Die Frau hat sich zwar in den Wohnungen eingemietet, bezahlt hat sie dafür aber nicht. Vor Gericht fühlt sie sich schuldig und will den Schaden gutmachen: Das Geld, das bei den Vermietern noch ausständig ist, hat sie in einem Kuvert mitgebracht.